Britney uznala chybu! Omluvila se tanečnicím Aguilery a svou kolegyni pochválila

Britney Spears Profimedia.cz

Kauza, kdy se Britney Spears (40) obula do vzhledu tanečnic kolegyně Christiny Aguilery (41), má své pokračování. Fanoušci obou zpěvaček se do Britney pustili, aby příspěvek o tom, že kdyby ona měla kolem sebe tanečnice, jaké má Aguilera, vypadala by malinkatá, okamžitě smazala. Britney nakonec přiznala, že tento status byl moc drsný, a rozhodla se vše uvést na pravou míru.