První slova o rozchodu: Nevěry dostaly zpěvačku na kolena. Hrozně mi to shodilo sebevědomí, říká

Natálie Grossová Super.cz

"Bylo to pro mě těžký. Každý rozchod je bolavý. Chtěla jsem se z toho vypsat, hrozně mi to pomohlo. Sedly jsme si nad to se ségrou, když jsme byly na dovolené. Všechno, co mě trápilo, co jsem měla v hlavě, jsem hodila na papír," řekla Super.cz Natálka na křtu svého videoklipu k singlu Pouč se, honey.

"Hrozně mi to shodilo sebevědomí, byla jsem z toho hodně špatná. Teď už mu přeju jen to nejlepší, já jsem se z toho vypsala, čas to zahojil. V tuto chvíli už jsem Danovi odpustila," upřesnila Grossová, která se nyní vídá s youtuberem Adamem Kajumim.

"S Adamem se hodně vídáme, ráda s ním trávím čas, pomáhal mi rozchod přežít," uzavřela Grossová. ■