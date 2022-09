Trapas na cenách Emmy. „Stiflerovu mámu“ chtěli dostat z jeviště, její reakce je hitem internetu

Jennifer Coolidge získala svou první cenu Emmy. Foto: MIKE GOULDING / UPI / Profimedia

Z ocenění měla herečka, jež proslula rolí Stiflerovy mámy v legendárních Prcičkách, pochopitelně obrovskou radost, kterou jí nezkazilo ani to, že ji v průběhu její děkovné řeči přerušili hudbou, aby produkce dala najevo, že je čas z jeviště odejít.

Když začal DJ pouštět song Hit the Road Jack, vyřešila to báječně - začala tančit. Reakce se stala hitem internetu, naopak tvůrčí tým galavečera čelí kritice. „Absolutně nehorázné. Nechte Jennifer Coolidge mluvit!“, „Producenty by měli zavřít za to, že se tak agresivně snažili herečku vyhodit. Nezdvořáci“, komentovali lidé.

Další tvůrce vyzývali, aby za svou vtipnou reakci herečka dostala další cenu nebo že by rozhodně měla moderovat příští ročník.

Z toho, co herečka stihla říct, vyplynulo, že ocenění v silné konkurenci nečekala, přestože zkazky o tom, že je v seriálu výtečná, se objevují už drahnou dobu. „Děkuji! Páni, to je ale večer! Chtěla bych říct svým nominovaným kolegům, že jen být v jejich společnosti je úžasné,“ uvedla.

Poté hosty pobavila, když řekla, že si před odchodem dala levandulovou lázeň, kvůli které pak v utnutých šatech otekla, a proto se jí špatně mluví.

V řeči poté pokračovala: „Tohle se stane jednou za život a já jsem toho plná, plná! Tak jo...,“ stihla ještě dodat, než začala hrát hudba. „Počkat, vydržte, vydržte ještě,“ požádala produkci, známý hit Raye Charlese ale zněl dál.