Producent František Janeček slaví 78. narozeniny: Oslavu odložil až na obnovenou premiéru Fantoma opery

František Janeček Michaela Feuereislová

"Loni, když mi padlo sedmdesát sedm, tak to bylo aspoň hezké číslo. A bylo to pěkné, neříkám, že ne. Ale oslavovat v současné době má málokdo chuť. Nálada ve společnosti je spíš horší. Sám jsem to na pár večírcích, kde jsem byl, pocítil," míní producent, jemuž vždy chodilo gratulovat množství známých tváří ze šoubyznysu.

"Pár známých mě přemlouvalo, abych nějaký večírek uspořádal, ale opravdu se mi nechce. Maximálně si připijeme v divadle," krčil rameny Janeček, který opět vrací na scénu muzikál Fantom opery. Hrát se bude od 24. září každou sobotu, a to odpoledne a večer.

"Možná to bude poslední velký kus, který se bude na české scéně uvádět. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám takřka všeho to nebude finančně únosné," míní producent, který prozatím odložil i plánovaný návrat dalšího velkolepého kusu, muzikálu Bídníci. ■