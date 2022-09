Seriáloví fešáci natočili svůj nejdražší klip: Dort na křest jim upekla kráska Rosická a přály jim tyhle sexy kočičky

Petr Ryšavý a Jan Kopečný Super.cz

Trvalo to několik měsíců, než ho vypilovali k dokonalosti, ale je na světě. Kapela Botox, jejímiž tvářemi jsou zpěváci Jan Kopečný (33) a Petr Ryšavý (31), které dobře známe i z mnoha seriálů, natočila videoklip k písni Ty a já. Je nejdražší v historii skupiny. "Už to jde do statisíců," shodli se kluci.