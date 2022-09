Má postavu jako v osmnácti? Stále krásná zrzka Markéta Hrubešová prozradila svoje triky

Markéta Hrubešová Super.cz

Herečka Markéta Hrubešová (50) vypadá i po padesátce skvěle. A i když se poslední roky stále víc věnuje vaření, na její figuře to není znát. "Všichni můžeme více nebo méně úspěšně předstírat, že máme figuru jako v osmnácti. Jen jde o to zvolit správný střih šatů. Umět se obléknout a umět "to" obléknout, " smála se Markéta.