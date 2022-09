Báru Nesvadbovou na dobročinném bazaru podpořila řada známých tváří: Takhle se na charitu vyfikly

Bára Nesvadbová Super.cz

Na bazaru jsme s Bárou probírali udržitelnost a také to, jak jí samotné módní kousky v šatníku vydrží. Není žádnou nostalgickou sběratelkou vzpomínek spojených právě s oblečením. "Maturitní šaty by mi byly velké, na svatbu jsem si půjčovala kuchařskou blůzu, kterou jsem pak musela vrátit, co jsem měla na promoci, už ani nevím. Takže nejstarší kus v mé skříni jsou patnáct let staré flitrové kalhoty od Kláry Nademlýnské, které si po těch patnácti letech zrovna brzy obléknu na Toxique párty," řekla Super.cz.

Milovníci módy, kteří na Be Charity nakupovali, nakonec pro nadaci pustili peněženkám slušně žilou. "Jsem opravdu ráda, že jsme vydělali 807 079 korun, které půjdou beze zbytku na rehabilitaci našich dětských klientů," byla potěšena Bára. Kdo ze známých tváří akci podpořil, se podívejte v naší fotogalerii. ■