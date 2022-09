Britney drsně okomentovala figury tanečnic kolegyně Aguilery. Takhle reagovali fanoušci i samotná Christina!

Britney Spears Profimedia.cz

Už delší dobu Britney Spears (40) působí na Instagramu tak trochu jako neřízená střela a své nahé fotky a intimní partie zakrývá pouze smajlíky. Nyní na sebe upozornila jinak, zpěvačka se razantně pustila do tanečnic své kolegyně z dětství Christiny Aguilery (41). Nabízí se otázka, zda si nenápadně nerýpla i do Christiny...

Britney se totiž rozhodla komentovat vzhled žen, které s Aguilerou tančí při turné. Sama si dříve postěžovala, že její tým vybírá samé hubené tanečnice, vedle nichž vypadá moc velká.

„Chci říct, že kdybych měla tanečnice Christiny Aguilery, vypadala bych opravdu malinkatá. Myslím tím, proč o tomhle nemluvit? Věřím, že moje sebevědomí by bylo lepší, kdybych si mohla vybrat, kde žít, kde jíst, komu zavolat, s kým randit, a hlavně s kým být na jevišti!“ napsala nyní Spears.

Oleje do ohně pak přilila i popiskem ke zmíněnému postu: „Podle mě je jediná cesta vypadat hubeně: stýkat se s tlustými lidmi.“ Není divu, že toto mohlo urazit i samotnou Aguileru.

Mnoho fanoušků slova Britney zvedla ze židle a za urážku tanečnic jí dali co proto. „Britney, smaž to, je to urážlivé,“ napsala jí jedna z nich a další přidala, že „body shaming je dávno out“.

Christina začala Britney sledovat na Instagramu poté, co loni v listopadu zpěvačka hitu Toxic vyhrála u soudu v LA a po téměř čtrnácti letech se stala opět svéprávnou. Aguilera se tehdy nechala slyšet, že má z této zprávy obrovskou radost. A teď? Vymazala Britney na Instagramu z přátel. ■