Chantal Poullain zavzpomínala na dětství svého syna Vladimíra: Jako malý vůbec nechtěl vyčnívat

„Vladimír hraje někdy i v amerických filmech, to on opravdu rád, ale na zemi nezáleží, pokud hraje tak, jak hraje, tak je jedno kde. Ale bylo by hezké, kdyby tahle hra byla předělaná do francouzštiny. Myslím, že ve Francii by to mělo velký úspěch,“ řekla Super.cz Chantal po premiéře hry Milión v Divadle Bez zábradlí, kde její syn aktuálně exceluje.

Francouzsky se prý podle ní Vladimír domluví snadno, ale jako malý moc tento jazyk nechtěl používat. „Když jsme byli spolu sami, tak jsem na něj mluvila francouzsky, ale byl tam ten problém, že když byl Vladimír malý, tak chtěl na veřejnosti mluvit česky, protože nechtěl být mezi kamarády jiný,“ dodala charismatická herečka. ■