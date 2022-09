Tihle dva se toho nebojí! Vladimír Polívka a Hynek Čermák se v nové divadelní hře vášnivě líbají

Hynek Čermák a Vladimír Polívka Foto: Zbyněk Hozák

V divadle můžeme zažít leccos, ale to, že se na sebe v představení Milión Vladimír Polívka (33) s věčným drsňákem Hynkem Čermákem vášnivě vrhnou a začnou se líbat, to vyrazilo dech celému publiku. „Normálně jsme si řekli, že si dáme pusu, ono to vypadá tak nějak dramaticky, ale Vladimír líbá skvěle a je to super zážitek, takže to není žádný problém,“ smál se po představení Hynek Čermák pro Super.cz.