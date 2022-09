Lucie Borhyová v rozhovoru prozradila, co vždy vozí ve svém autě

Lucie Borhyová Foto: Věra Křeháčková/Seznam Brand Studio

Kromě toho, že je Lucie Borhyová pracovně velmi vytížená, je hlavně maminkou dvou dětí – syna Lucase a dcery Lindy. Těm se stoprocentně věnuje, což zahrnuje i to, že je sama denně vozí do školy, ze školy, na kroužky a tak dále. Svůj automobil Lucie označuje jako druhý domov a na model DS 7 Crossback E-Tense nedá dopustit!

Lucie, dokázala byste spočítat, kolik hodin denně trávíte v autě?

Určitě je to v průměru tak pět hodin denně, což je bohužel ovlivněno i pražským provozem. Auto je tedy takovým mým druhým domovem. Proto jsem ráda, že mám vůz, ve kterém se cítím pohodlně, je mi v něm dobře, což je pro mě velmi důležité.

Lucie Borhyová tráví ve svém DS 7 Crossback E-Tense denně mnoho hodin, proto oceňuje všechny jeho kvality

FOTO: Věra Křeháčková/Seznam Brand Studio

Prozradíte nám, co vám v autě nesmí nikdy chybět?

Já bych řekla, že to jsou asi vlhčené ubrousky. Vzhledem k tomu, že denně vozím děti, jezdíme do školy, ze školy, na kroužky, dovolené a tak dále, a trávíme tedy v autě společně hodně času, tak tu vozím všechno, co máme vyzkoušené, že potřebujeme. A jelikož v autě i jíme, tak ubrousky a hlavně ty vlhčené jsou zkrátka základ. Lze s nimi i očistit nejen sebe, ale i interiér auta.

Druhou nezbytností jsou určitě sluneční brýle, které u sebe musím mít po celý rok. Dříve jsem také vozila nabíječku, ale teď už mám nabíjení přímo ve svém autě, což je velmi praktické.

Možnost pohodlného nabíjení telefonu během jízdy je velkým bonusem

FOTO: Věra Křeháčková/Seznam Brand Studio

V kufru auta vozím také tašky na nákup a samozřejmě nesmím zapomenout ani na můj praktický LuckyBe organizér do auta, což je velice funkční a šikovný pomocník. Má v sobě kromě hlavního úložného prostoru i další dvě kapsy. Dávám si tento organizér buď vedle sebe na sedačku spolujezdce nebo na zadní sedačky. Záleží na tom, co v něm potřebuji bezpečně převézt, jde ho totiž snadno připnout a pak se ani nehne. Navíc si ho můžu pohodlně přenášet a využívat i jako tašku. Také mám v autě i nějakou tu kosmetiku, hlavně krém na ruce a balzám na rty.

Interiér vašeho vozu je velmi členitý a plný různých přihrádek, kapes a podobně.

Ano, to máte pravdu. Mám to kolem sebe velmi dobře uspořádané. Mám tu hned po ruce například uložené nejen ony ubrousky, ale i klasické papírové kapesníky, žvýkačky, svačinu pro děti, dezinfekci.

Praktický organizér LuckyBe je součástí vozu, lze pohodlně připnout bezpečnostním pásem na sedačku spolujezdce nebo na zadní sedačky

FOTO: Věra Křeháčková/Seznam Brand Studio

Co za vychytávku na svém DS 7 Crossback E-Tense oceňujete?

Rozhodně je to ta již zmíněná nabíječka, která je součástí auta. A co často a ráda používám je hlasové ovládání. Stačí zmáčknout tlačítko a začít mluvit. To mě hodně baví! Oceňuju také hluboké přihrádky na nápoje. Já si ráda udělám doma do termosek kávu a čaj a vím, že se mi to v autě za žádných okolností nerozleje a já mám pro ruce vlastní teplý nápoj. A musím přiznat, že někdy si to ani nestíhám přelít a pak vozím klasický hrnek, který jsem ráno čapla ze stolu. I tento převážím zcela bez nehod.

Jak jste již prozradila, vaším autem jezdíte i na dovolené, že?

Ano, cestovali jsme jím třeba do Chorvatska, celá čtyřčlenná rodina plus pejsek a všem se nám cestovalo naprosto perfektně. Do auta se nám vešlo všechno, co jsme potřebovali. Což ale v rámci letních dovolených, kdy jsou potřeba jen plavky a ručník, není takový problém. My ale DS automobilem jezdíme i na hory, v zimě jsme byli v Rakousku. Lyže jsme tedy v autě nevezli, ty si půjčujeme většinou na místě, zvlášť když jedeme všichni čtyři. Ale i tak jsme měli lyžáky, helmy, kombinézy a vše se bez problémů vešlo. Opět i včetně našeho pejska, který musí být všude s námi.

DS 7 Crossback E-Tense si moderátorka nejen pro objemnost zavazadlového prostoru, ale i pro snadné nabíjení

FOTO: Věra Křeháčková/Seznam Brand Studio

Lucie, dokázala byste si vzpomenout, co nejzvláštnějšího jste ve voze vezla?

Tak teď mě napadá, že jsem nedávno kupovala nějaký nábytek a vlastně většinu ho domů odvezla svým autem. Dokonce se nám s partnerem podařilo do auta dostat i designové křeslo, které jsem si kupovala do pracovny. Sklopili jsme zadní sedačky a z auta měli rázem skoro dodávku. Musím říct, že mi přijde, že to auto je snad nafukovací.

Váš DS 7 Crossback E-Tense je hybrid. Kde vůz nejčastěji nabíjíte?

Já parkuji v garáži, kde také nejčastěji nabíjím. Stačí mi k tomu klasická zásuvka, což považuji za velkou výhodu. Auto se mi přes noc vždy nabije a já pak už přes den nemusím nikde dobíjet. Také velmi málo tankuji. Což je zároveň velkou výhodou hybridu. Tam, kde nejsou stojany a není možnost nabíjet, mohu přepnout na pohon klasickým palivem. To ale nemusím dělat moc často, nabíjet se dá už téměř všude. ■