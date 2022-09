Dám ho Georgeovi: Moment, kdy holčička předá princi Williamovi medvídka Paddingtona, dojímá Brity

William s Catherine přijímali kondolence od fanoušků královské rodiny. Foto: The Royal Family / UPI / Profimedia

Jedním z nejdojemnějších momentů byl bezesporu okamžik, kdy malá holčička, která seděla v davu otci na ramenou, podala Williamovi plyšového medvídka Paddingtona.

this sweet moment when a little girl gave Prince William a mini Paddington Bear ❤️



pic.twitter.com/HzYbPhMTC7 — Fleur (@CathofWales) September 10, 2022

William se nejprve ujistil, jestli hračka patří jemu, nebo ji má předat na hromadu dárků. „Děkuji, to je velmi milé. Myslím, že ho dám Georgovi,“ zněla reakce dojatého prince, když ho holčička ujistila, že je medvídek pro něj.

Paddington, postava z britských dětských knížek, je pro Brity národním symbolem. S královnou ho ještě více spojují od té doby, co s ní natočil roztomilý spot jako pouták na její letošní platinové jubileum. Když se pak po jejím skonu na Twitteru medvídka Paddingtona objevilo rozloučení: „Děkuji, madam. Za všechno,“ jedno oko nezůstalo suché.

Korzování královské čtveřice trvalo zhruba 40 minut a bylo plné emocí. Britové cení, že William s Harrym ukázali navzdory rodinným neshodám sounáležitost, a dokonce i Meghan se dočkala vřelých přijetí.

Mezitím královnina rakev putuje ze Skotska do kaple sv. Jiří ve Windsoru, kde bude 19. září pochována po boku milovaného manžela Philipa. Z Balmoralu putovala do Edinburghu, kde byla přes noc na zámku Holyrood, než ji přemístili dále do katedrály sv. Jiljí. ■