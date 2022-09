Pod sako oblékla jen rudou podprsenku: Bývalá Miss se nečekaně otevřeně rozpovídala o erotice

Karolína Kopíncová Super.cz

Už nechtěla být za slušňačku a sama si zvolila téma rozhovoru. S bývalou Miss Czech Republic Karolínou Kopíncovou (24) jsme si tedy povídali i o erotice. Začalo to tím, že stavbu outfitu začíná prádlem. V tomto případě konkrétně rudou podprsenkou, kterou nechala vykukovat ze saka.

"Podprsenku jsem měla novou, tak jsem ji chtěla vynést a sladila jsem ji i se rtěnkou a stíny na oči," smála se Karolína, která si na luxusní prádlo potrpí. "Mám ráda, když podprsenka ladí, i když mám trochu víc rozepnutou košili," dodala majitelka silikonových trojek. "Užívám si to, protože předtím jsme byla úplně plochá, tak nebylo do podrsenky ani co dát," vysvětlila.

Sexy prádélkem dráždí i doma snoubence Radovana. "Myslím, že tyhle věci jsou kořením vztahu. Jsme spolu spoustu let a nechceme, aby nám vztah upadl do stereotypu," míní Karolína, která se rozpovídala v našem videu i o tom, kam by v rámci erotických hrátek nikdy nezašla a čemu je naopak přístupná. ■