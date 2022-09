Krásná tanečnice Lálová ze StarDance dráždí v plavkách: Do Španělska odcestovala vyhřívat své tělo na celý měsíc

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Profesionální tanečnice a hvězda StarDance Veronika Lálová (30) pravidelně létá do zahraničí vzdělávat se v tanci. Kvůli sambě, kterou je proslulá, alespoň jednou do roka odletí do Brazílie. Posledních pár měsíců však tuhle destinaci střídá s trochu bližších místem.