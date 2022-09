Takhle dnes vypadá Markéta Mayerová. Bývalé hvězdě Novy se daří a říká si „poloviční babička“

Markéta Mayerová Super.cz

„Já jsem půlbabička, tenhle titul jsem dostala. Moje půlvnučka byla u mě se koupat a její maminka říkala, ať se podívá, jak babička blbne. Pak mi došlo, že to jsem já,“ svěřila se Markéta Super.cz.

Spolu tak mají stále nádherný vztah a všichni se považují za jednu rodinu. Titul půlbabičky zatím moderátorce stačí. „Já to beru tak, jako bych byla babička, my to tak máme v té rodině uspořádané. A na Agátku nespěchám, ale je to na ní, je dospělá,“ dodala s úsměvem Markéta.

Moderátorka má plné ruce práce, každý den moderuje v rádiu, a tak si letošní dovolenou moc neužila. Byla tři dny ve Stockholmu ve Švédsku a den a půl na rakouských jezerech. Hlavu si nejlépe vyčistí jízdou na moři, miluje plavby lodí. ■