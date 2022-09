Po těžkých zdravotních problémech nemá ještě v pořádku vlasy: Markéta Konvičková doplňuje culík příčeskem

Markéta Konvičková Super.cz

Po hodně dlouhé době jsme měli příležitost potkat zpěvačku Markétu Konvičkovou (28). Rozebrali jsme její soukromý život a také zdravotní stav. To nejhorší už má za sebou, ale pořád se ještě dává dohromady.

"Operaci vaječníku jsem podstoupila už před třemi roky, kdy to vypadalo jako běžná cysta, ze které se vyklubal vzácný nádor, který není běžný. Sice nešlo o rakovinu, ale nedalo se nad tím mávnout rukou. Naštěstí je to za mnou, myslím, že mohu mít i další děti, protože děloha je v pořádku. Ale různé problémy, jako s těmi vlasy, dál trvají, protože mám rozhozené hormony. Ale je to na dobré cestě," ujistila nás Markéta, která stále nosí příčesek, aby její culík vypadal hustší.

Markéta je spokojená s tím, že se vrátila domů, s partnerem a dcerkou se přestěhovala do domečku, který postavili v jejím rodném Třinci. "Vždycky jsem říkala, že bych kariéru nevyměnila za rodinný život a tyto hodnoty. Dostudovala jsem, v Ostravě jsem získala inženýrský titul, a pak jsem se chtěla vrátit zpátky k rodičům. Babičky jsou poblíž, také mohou malou pohlídat, abych mohla odjíždět na vystoupení," pochvalovala si.

Partner jí totiž s hlídáním tolik nepomůže, vzhledem k jeho profesi pilota. "Lítá po celé Evropě a jsem strašně vděčná, že v té složité pandemické době nepřišel o práci, protože lítá v soukromém sektoru, který je stabilnější. Většina jeho kolegů o práci totiž přišla. Sice není doma, ale zase se dodělal barák. Oba máme krásnou a pestrou práci," upřesnila. ■