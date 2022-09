Napodruhé jim to klape: Sexy pokerová hráčka a influencerka prozradily podrobnosti svého vztahu

Veronica Biasiol a Bára Mlejnková Super.cz

Holky se na galavečeři vyfikly do sladěných modelů, které si nechaly ušít na míru. Oblečení si navzájem také půjčují, i když například kalhoty by musela Bára ohrnovat o deset centimetrů. Také velkost bot mají rozdílnou. "To, že bydlíme pod jednou střechou, k půjčování svádí. Ale na každé to vypadá úplně jinak," smála se Bára.

Postavičky ale mají luxusní obě, jak ukázaly v topech s odhalenými bříšky. S tím souvisí i téma vaření. "Vaří většinou Bára. Tedy přes týden máme krabičky, ale o víkendu mi vaří a každé ráno mi dělá snídaně," řekla Super.cz Veronica a spolu s přítelkyní také vysvětlily, proč se rozhodly pro tento typ stravování.

Holky už se sestěhovaly, bydlí ve Veroničině bytě. "Já mám tedy i svůj byt. Koukaly jsme i po společném bytě, ale trh tomu teď není nakloněný, tak jsme ještě v očekávání," upřesnila Bára.

Pokud jde o rozdělení domácích prací, je jasné. "Já se starám o kuchyň, Verča dělá zbytek, k ničemu dalšímu mě nepustí," dodala. "Než aby to tam zůstalo, radši to uklidím," doplnila Veronica a před kamerou málem došlo i k hádce, pak se ale holky začaly smát. V našem videu jsme pak rozebrali i jejich další společné plány. ■