Neuvěříte, co dojemného řekl princ Louise (4), když se dozvěděl o úmrtí své prababičky královny

Malý Louis s královnou prababičkou letos během oslav jejího platinového jubilea. Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Teprve čtyřletý Louise prý poté, co se dozvěděl zprávu, která zarmoutila celý svět, řekl: „Aspoň je teď prababička s pradědečkem.“

Pro děti Williama a Kate, kteří po královnině úmrtí užívají nové tituly princ a princezna z Walesu, to přitom měl být den plný očekávání a nového seznamování, jelikož šli poprvé po přestěhování do Windsoru do nové přípravné školy Lambrook. Ještě dopoledne obletěly svět fotografie šťastné rodinky kráčející vstříc novým školním začátkům.

Princ George (9), princezna Charlotte (7) i princ Louis (4) byli náležitě vyparádění a očividně natěšení. Nikdo tou dobou ještě nemohl tušit, že se jejich velký den nakonec změní v ten nejsmutnější pro celou zemi. ■