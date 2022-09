Ženský převlek se vyplatil: Fešák ze Slunečné v šatech, podpatcích a paruce zaujal i porotce herecké ceny

Roman Tomeš Super.cz

Roman exceluje v roli queer zpěvačky v rockové show Hedwig a její Angry Inch. Většinu času má na sobě ženské oblečení, paruku, je nalíčený a musel se naučit tančit a chodit na vysokých podpatcích. "Už vzhledem tomu jsem chvíli váhal, zda jsem nominován v ženské, nebo mužské kategorii," smál se Roman, který prý ještě střevíčky od jara, kdy proběhla premiéra, neprotančil.

"Jsem dojatý, protože jsme tuhle inscenaci vytvářeli ve čtyřech klucích během covidu v podstatě na koleni. Věděli jsme, že je to těžké téma, které není pro masy a mainstream. Proto jsme rádi, že na nás do Malostranské besedy diváci chodí. A těší mě, že do širší nominace se dostala i moje kolegyně Vendula Příhodová, která hraje mého přítele," řekl Super.cz Tomeš. ■