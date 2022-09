A je to jasné: Meghan se chystala do Balmoralu za královnou, ale Karel III. se vyjádřil jasně! Co Harrymu řekl?

Meghan původně chtěla do Balmoralu přijet s Harrym. Profimedia.cz

Ve čtvrtek okolo poledne došlo ve skotském sídle Balmoral ještě k dalším dramatickým okamžikům, než byl samotný zhoršující se stav královny Alžběty II. (✝96). Poté, co se z médií všichni na zámku dozvěděli, že se Harry (37) chystá přijet i s manželkou Meghan (41), se podle britského deníku The Sun na místě rozhořely zběsilé nechápavé diskuze, že chtějí Sussexové přijet společně. Přítrž tomu nakonec udělal samotný král Karel III. (73).

Za ‚náhlým‘ rozhodnutím, že do královnina sídla přicestuje nakonec Harry sám, nebylo údajně uvědomění si situace ze strany Meghan, o čemž se hojně spekulovalo, nýbrž žádost v té době ještě prince Charlese, nyní již krále Karla III. Ten údajně Harrymu řekl, aby Meghan do Balmoralu nevozil. Nepřál si, aby viděla umírající královnu.

„Král řekl Harrymu, že není správné ani vhodné, aby Meghan byla v Balmoralu v tak hluboce smutné době. Bylo mu řečeno, že Kate rovněž nepřijede a že počty osob u královny by měly být omezeny na nejužší rodinu. Řekl to velmi, velmi jasně, že Meghan by nebyla vítána,“ prozradil obeznámený zdroj deníku The Sun.

Tyto nepříjemné události se odehrávaly na pozadí již tak velmi dramatických okolností na místě. Důvodem byly pochopitelně roky vzájemných sporů, které se vyhrocovaly nejen rozhodnutím Harryho s Meghan vzdát se královských povinností a přesídlení do Spojených států.

Týkaly se rovněž několika prohlášení a rozhovorů, která Meghan s Harrym v minulosti učinili směrem ke královské rodině, tamním poměrům, ale i britskému tisku, který Meghan ve svém posledním rozhovoru označila za rasistický, podobně jako v minulosti nejmenovaného člena královské rodiny v souvislosti s tehdy ještě nenarozeným synem Archiem. ■