Málokdo věděl, jaký měla smysl pro humor: Královský bodyguard zavzpomínal, jak si Alžběta II. vystřelila z amerických turistů

Alžběta II. měla ve skutečnosti velký smysl pro humor. Foto: Phil Noble / PA Images / Profimedia

Ostatně vtípky proslul spíš její choť princ Philip, ale Alžběta za ním prý rozhodně nezaostávala. Bývalý královský bodyguard Richard Griffin se podělil o historku, jak si královna vystřelila z amerických turistů.

Byli na procházce nedaleko Balmoralu, když narazili na párek Američanů, kteří však panovnici v tvídovém sáčku a s šátkem na hlavě nepoznali. Zeptali se jí, jestli v oblasti žije, na což Alžběta odpověděla, že ano.

Pak se jí zeptali, jestli už zahlédla královnu, na což odpověděla: „Já ne, ale tady Dickie se s ní vídá celkem pravidelně,“ a ukázala na Griffina, který ji doprovázel. Američan se pak osobního strážce ptal, jaká královna je.

„Umí být trochu popudlivá, ale má také skvělý smysl pro humor,“ odpověděl Griffin pohotově.

Na to konto chlapík Její Veličenstvo požádal, aby je s bodyguardem vyfotila. Alžběta jim ochotně posloužila a turisté se nakonec vyfotili i s ní a po chvíli se rozloučili. „Kéž bych mohla být moucha na stěně, až bude tu fotku ukazovat doma kamarádům,“ zatoužila poté královna a oba se nad zážitkem zasmáli.

Richard pracoval pro Její Veličenstvo 30 let a o historku se podělil v rámci oslav jejího platinového jubilea. V Balmoralu to opravdu milovala a kdykoliv vyjela do Skotska, nestála o žádnou pozornost, oblékala se neformálně a snažila se nevyčnívat. ■