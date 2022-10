Solitér Martin Maxa: Na české hudební scéně není nikdo, kdo by mě nadchnul ke spolupráci

Martin Maxa Super.cz

"Na novém albu pracuji, ale není to úplně jednoduchá věc," svěřil se Super.cz zpěvák, který je autorem jak textů, tak hudby na všech svých albech! "Ta čeština se někdy zdá jako velmi barvitá, mnohotvárná, ale tahleta studnice metafor není bezedná," říká.

Jak sám říká, jeho fanoušci jsou vzdělaní lidé a žádná klišé by mu neodpustili. "Dobrat se k něčemu, co je neotřelé, co tady ještě nebylo, co je zajímavé z hlediska poezie, je poměrně těžké," přiznává Martin Maxa.

O někom, kdo by mu s deskou pomohl, ani o žádné hudební spolupráci ale nepřemýšlí. "Já jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem už od svých gymnazijních let takovej solitér, samotář. Nimrám se v těch básnických sbírkách, mám to hrozně moc rád. Zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo by mě tak oslovil," říká na rovinu zpěvák. ■