Známý kuchař z MasterChefa se pochlubil přítelem. Rádi by si pořídili vlastní hnízdečko lásky

Pavel Berky s přítelem Matějem Foto: Se souhlasem P.Berkyho

Už v pondělí totiž na Televizi Seznam startuje zábavní cooking show Babičko, vař!, kterou moderuje. Jedná se ale o netradiční pořad. Představí se nám totiž 16 babiček, které poměří své síly v nejrůznějších kuchařských výzvách.

Pavlovi se daří také v soukromém životě. Našel totiž toho pravého. Jeho srdce patří Matějovi, který zpívá a dělá Pavlovi manažera. „Mně dal náš vztah odpovědnost, kterou jsem předtím moc nevnímal. Předtím jsem žil dost bohémským životem a vnímal jsem jen přítomnost. Dnes je to jiné, ale pořád je ve vztahu zodpovědnější Matěj. Snažím se ho dohánět, no, vždycky je ale o krok dál,“ svěřil se Pavel Super.cz.

Zamilovaný pár myslí také na budoucnost, rádi by našli nějaké klidné hnízdečko lásky. Přemýšlíme nad vlastním bydlením někde na polosamotě, v přírodě. Oba jsme vyrostli na vesnicích a myslím, že i proto nás to čím dál více táhne pryč z města. Ale taky rádi cestujeme a chtěli bychom se ještě podívat na spoustu krásných míst. Kdo ví, třeba objevíme nějaké kouzelné místo u moře, do kterého se zamilujeme a bude to právě tam, kde prožijeme zbytek života.“

Soutěž "Babičko, vař!", kterou Pavel Berky moderuje, začíná už 12. září na obrazovkách Televize Seznam. ■