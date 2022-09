To je podoba: Lucie Benešová se pochlubila snachou, která vypadá jako herečka zamlada

Lucie Benešová Super.cz

Tak tady určitě platí, že synové hledají partnerky podobné svým maminkám. Nejstarší potomek herečky Lucie Benešové (48) Lucián, kterého má s kolegou Fillipem Blažkem (49), se před dvěma lety oženil s dlouholetou přítelkyní Anežkou. A když ji Lucka vzala do společnosti, dlouhovlasá blondýnka vypadala, jako by do rodiny patřila i geneticky.