Srdce drásající pohled. Karel III. s chotí Camillou opustili Balmoral. Krále čeká projev k lidu

Král Karel III. musel opustit skotský Balmoral, v Londýně jej čeká řada povinností. Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poté, co se již v ranních hodinách vydal na nedaleké letiště Aberdeen princ Harry, učinil totéž Karel III., který musí absolvovat let do Londýna. Tam se chystá poprvé promluvit k národu jako panovník. Čeká jej mimo jiné televizní projev směrem k truchlícímu lidu.

Po přistání v Londýně se setká s novou britskou premiérkou Liz Truss a poté v 18 hodin místního času učiní prohlášení. Král zároveň oznámil období královského smutku po dobu sedmi dnů do pohřbu královny. Přesné datum pohřbu však ještě nebylo pevně stanoveno.

‚Jeho Veličenstvo král‘, jak Karla III. nyní rovněž označují britská média, vydal již včera večer prohlášení o skonu své maminky ve věku 96 let, v němž uvedl, že ‚ztráta Jejího Veličenstva hluboce zasáhla celou zemi a říši Commonwealthu.‘ Královnino ‚pokojné‘ úmrtí bylo oznámeno v 18,30 místního času. ■