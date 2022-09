Jako první odjel z Balmoralu Harry. S rodinou truchlil 12 hodin, na letišti objal pracovnici, která mu vyjádřila soustrast

Princi vyjádřila soustrast pracovnice letiště, Harry jí poděkoval vřelým gestem. Foto: ČTK / AP / Aaron Chown

Přestože včera odpoledne dorazil na letiště Aberdeen ve Skotsku princ Harry (37) tryskáčem, se svou babičkou (✝96) se stejně jako jeho bratr William (40) a synové Edward a Andrew rozloučit nestihl. Královnin nečekaně rychle se zhoršující zdravotní stav a čas byl toho dne proti nim. Podle britských médií to byl ale právě Harry, kdo sídlo Balmoral, kde královna naposledy vydechla, opustil jako první.

Harry do Balmoralu dorazil sám ve vozidle s řidičem v 19,52 hodin místního času. V sídle, kde Alžběta II. trávila poslední týdny svého života, setrval dvanáct hodin. Poté byl viděn, jak v pátek v 8,28 hodin odjíždí v Range Roveru. Zřejmě se tak chystá za svou ženou Meghan, která by měla nyní setrvávat ve Windsoru kvůli jejich dlouho plánovaných účastech na několika charitativních a společenských událostech v Británii a Německu.

Po zjištění vážných zdravotních potíží královny princ Harry kvapně rušil své plány v Londýně, kde měl mimo jiné ve čtvrtek přednést projev na akci WellChild Awards. Mluvčí vévody a vévodkyně ze Sussexu původně sdělil, že manželé pojedou do Balmoralu spolu, na poslední chvíli se ale rozhodl odjet sám. Podle královského respondenta BBC Nicholase Witchella se možná Meghan Markle obávala, že by nemusela být královskou rodinou ‚vřele přijata‘.

Naposledy byl Harry spatřen opět na letišti Aberdeen, jak předtím, než nastoupil do letadla, utěšoval jednu ze zaměstnankyň letiště, která mu vyjádřila svou soustast a již poté letmo objal okolo ramen. Podle dostupných informací by měl zůstat v Británii deset dní do doby konání státního pohřbu. ■