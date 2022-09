Za ztvárnění Marilyn Monroe jí tleskali 14 minut. Ana de Armas byla na premiéře nádherná

Ana de Armas Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šlo o nejdelší aplaus letošní sezóny v Benátkách. Překonal dokonce šestiminutový potlesk Brandonu Fraserovi po projekci filmu The Whale. Ani ten se tehdy neubránil slzám.

Podle zdrojů na premiéře Blonde slzel i Adrien Brody, jenž ztvárnil Arthura Millera, manžela Monroe. Aně pak na červeném koberci aplaudoval i sám Brad Pitt, který snímek produkoval.

Ovace a překvapivě velká chvála od kritiků jsou celkem překvapením, vezmeme-li v potaz, že herečku ostře kritizovali pomalu už ve chvíli, kdy jí role připadla. O to víc se pak fanoušci rozjeli na sociálních sítích, když Netflix zveřejnil trailer, v němž slyšeli herečku s kubánskými kořeny mluvit a usoudili, že je její přízvuk ve filmu jako pěst na oko.

Tvůrci se Any nicméně zastávali, že byla nejlepší možnou volbou a předvedla neuvěřitelný výkon. A jak je vidět, dle kritiků nelhali. Veřejnost se o jejím výkonu bude moct přesvědčit už 16. září, kdy Netflix snímek uvede.

Není to navíc poprvé, co se diváci v soudu unáhlili. Když vybrali Kristen Stewart (32) do role princezny Diany ve filmu Spencer, úplně je to rozzuřilo. Stewart nakonec za roli nominovali na Oscara a jde zřejmě o její doposud nejúspěšnější snímek. ■