Tomáš Klus znovu požádal manželku o ruku. Podívejte se, jaký dostala Tamara nádherný prsten

Tomáš Klus Michaela Feuereislová

„Před deseti lety jsem tě jako kluk vábícím tancem požádal o ruku zničehonic, najednou, a muselo se to stát právě v ten moment. Neměl jsem prsten a jako malej ti kolem prstu centrofixem udělal kolečko,“ vzpomínal oblíbený zpěvák.

„Hned potom nám na dveře zaklepala Josefína a svět začal být tím, co jsem si snil. Láska, jdoucí ruku v ruce s moudrostí, vzala na sebe podobu té nejkrásnější ženy a trpělivě přihlížela mému dozrávání. Dnes jsem před Tebou v Panský poklekl jako muž a jako takový stvrdil své slovo Pánem prstenů, páč už nejsem žádnej Pytlík,“ zahrál si Klus se slovy, jak je jeho zvykem, čímž své Tamaře opět vyznal lásku.

Společně mají dceru Josefínu (9), syna Alfréda (6) a dceru Jenovéfu (5). Šestiletý Alfréd šel před pár dny do první třídy. A moc se těšil.

„Dneska mě už před nástupem do auta informoval, že ho nesmím doprovázet. Že mi dá pusinku v autě, ale že do školy s ním jít nemůžu. Protože už tam má svoji partu a bylo by to divný, kdybych tam šel s ním,“ řekl Super.cz s úsměvem Klus.

„Takže ten je tam úplně šťastnej. Je to přesně tak, jak jsem si myslel. On je po mamince velmi společenský, takže byl ihned obklopen klubkem kamarádů. První den, když ho vyzvedávala Tamara ze školy, ho prý našla ve stromovém domku se třemi třeťačkami. Takže jsou tam i nějaké geny ze mě, je to dobrý,“ ulevil si zpěvák.

To nejstarší Josefína už je zkušená školačka a Jenovéfa si užívá ve školce. „Jenůvka už je takovou průvodkyní ve školce, ta už tam všechno zná, takže se tam teď stará o ty nejmladší. A Joska, to je školní Kelišová. Ta má přehled o všem, kdo se kde, s kým a jak. Takže ta hned zapadla do školního bulvárku a už to tam s kámoškama celé šéfují,“ smál se Klus, který letos na karlovarském filmovém festivalu uvedl detektivní příběh s názvem Inspektor Klusó: Vražedné návyky.

Inspektor Klusó: Vražedné návyky

Zpěvák léta podporuje boj za lepší životní prostředí, a tak se neváhal zapojit do podporování zálohování lahví. A jak jsme u něj zvyklí, vybral si hravou formu. Prostřednictvím napínavého pátrání po pachatelích tří násilných činů vysvětluje úskalí současného systému nakládání s použitými nápojovými obaly. Inspektor Klusó odkazuje na legendární postavu popleteného inspektora Clouseau (vyslovován Kluzó), který i přes celou řadu vlastních pochybení a nepříznivých náhod vždy vše vyřeší.

„Jsem rád, že touhle hravou formou lze tohle poměrně naléhavé téma komunikovat. Já jsem byl vždycky za to, abychom při komunikaci všech možných palčivých témat měli trochu nadhled. Když je v tom člověk příliš položený a je panický a tragický, tak to lidi spíš odpuzuje,“ míní.

Pro nedávno odnaučeného kuřáka Tomáše Kluse byla role inspektora opravdovou zkouškou pevné vůle. Coby inspektor měl totiž v ruce jednu cigaretu za druhou. „Za jeden den mi mezi prsty prošlo tolik cigaret, kolik jsem jich za poslední rok ani neviděl. Jestli budu mít ještě někdy chuť si zakouřit, stačí si vybavit tohle jinak skvělé natáčení,“ uzavřel Tomáš. ■