To je figura! Česká Miss Earth výjimečně na mole. Po dvou dětech se ukázala ve spodním prádle

Tereza Fajksová Foto: Matúš Šafránka a Salik Sláma

Na nabídku své kamarádky ale výjimečně kývla a krásnou figuru ukázala hned několikrát. "Občas jít na molo mi nevadí, ale už jako profesionální modelka asi nebudu fungovat. Snažím se být maminka na sto procent,“ prozradila Tereza.

Z chůze po mole měla trochu obavy, je to ale jako jízda na kole - jednoduše se nezapomíná.

"Trošku jsem se bála, že sebou seknu, protože jsem nestála na podpatcích čtyři roky, ale naštěstí se tak nestalo, takže jsem si to užila a zjistila, že chůze po mole se nezapomíná," přiznala kráska.

Zpátky v pracovním procesu ji jen tak neuvidíme, Tereza se chce naplno věnovat svým dětem. "Teď si dám pauzu. Obdivuji maminky, co se s dětmi pouští do podnikání, to je pro mě nepředstavitelná záležitost, jsem se dvěma malými dětmi skutečně velmi unavená a jsem ráda, že je zvládnu," uzavírá modelka. ■