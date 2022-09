Z jeho slov je cítit obrovský smutek. Zdrcený Stanislav Hložek se nemůže vzpamatovat ze smrti Hanky Zagorové

Stanislav Hložek Super.cz

"Pořád ji mám s sebou. Když jedu někam zpívat, jedu mezi lidi, abych přišel na jiné myšlenky," řekl Super.cz.

Ačkoliv společné hity s Hanou Zagorovou miluje, aktuálně ho příliš netěší, že je musí na koncertech a vystoupeních zpívat. "Já ty písničky musím zpívat, i když je to pro mě strašně těžké," svěřil se.

Zpráva o úmrtí zpěvačky po vleklé nemoci zasáhla nejen hudební svět a Stanislav Hložek nosí v srdci krásné vzpomínky. "Jak na ni můžu vzpomínat? To byl nejkrásnější člověk na světě… po mých rodičích a po mých dětech," říká, a i na jeho výrazu je vidět, jak trpí.

Zpěvák prozradil, že „Hanička písnička“ neodmyslitelně patřila do jeho rodiny. "Hanka mi byla i za svědka na svatbě. Strávili jsme spolu strašně moc let, prožili jsme nádherné chvilky, krásné koncerty. To je člověk, který se nedá nahradit," uzavřel zpěvák. ■