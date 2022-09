Felix Slováček se vyjádřil ke svým večírkovým aférkám. Co vzkazuje?

Felix Slováček Super.cz

Saxofonista Felix Slováček (79) je v médiích docela často označován za „mlsného kocoura“, fotky s neznámými ženami plní titulní stránky a on se stal objektem zájmu na každém večírku. Jeho manželka Dagmar Patrasová (66) se odmítá vyjadřovat a nějakou chvíli trvalo, než zaujal svůj postoj samotný Felix.

My jsme ho potkali na benefičním koncertě na záchranu tygrů a nemohli jsme se mimo jiné nezeptat, jak celou situaci vnímá. "Já bych byl hrozně rád, kdyby ty kauzy neubližovaly lidem," říká jasně pro Super.cz. Zároveň nepopírá, že některé situace nebyly dvakrát šťastné. "Všechno se samozřejmě může stát, ale některé kauzy jsou nešťastné," míní.

Poslední kauza proběhla na premiéře filmu Jan Žižka, kde byl Felix hotovým lvem salónů, protože kolem něj poletovaly dvě kamarádky a dle fotografií Felix nevěděl, komu se věnovat dříve.

Felix se nám ovšem svěřil, že některé kauzy jsou opravdu mimo mísu. "Ti lidi za to ani nemůžou. Já se s někým potkám a oni z toho udělají, ani nechci říkat co," postěžoval si Felix a poukázal na situace, které se poslední týdny staly. Svoji vinu nepopírá, ale má jen jediné přání. "Aby ty kauzy lidem neubližovaly," uzavírá slavný saxofonista a manžel Dády Patrasové, který se nedávno motal na večírku kolem dvou blondýnek a nepokrytě s nimi flirtoval. On sám je ale považuje pouze za letité kamarádky. ■