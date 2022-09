Kabelka z druhé ruky za 400 000 Kč? Žádný problém!

Asi se nyní ptáte, jak je vůbec možné, že může kabelka stát tolik peněz, natož kabelka z druhé ruky. Budete překvapeni, ale takové a i mnohem vyšší částky nejsou v zahraničí ničím ojedinělým. I u nás se s tím ale můžeme setkat čím dál častěji.

Jednou z možností, kde takovou luxusní kabelku pořídit, je společnost Luxury Bags. Ta se přeprodejem kabelek a doplňků zabývá již více než 15 let. A pokud si myslíte, že takové kabelky jsou jen výsadou celebrit, mýlíte se. „Kabelky v řádu statisíců u nás nakupují převážně manažerky, právničky nebo podnikatelky. Dobře totiž vědí, že taková kabelka není jen krásnou ozdobou, ale také skvělou investicí!“ říká slečna Jankásková z Luxury Bags. „Některé luxusní značky během posledních let zdražily několikanásobně, proto se leckdy koupě takové kabelky může opravdu vyplatit“ doplňuje.

Kabelka Neverfull od Louis Vuitton je jedním z nejoblíbenějších modelů

FOTO: Luxury Bags

Pojďme se tedy společně podívat na některé konkrétní příklady. Jednou z nejoblíbenějších značek u nás je Louis Vuitton. Kabelky i ostatní zboží zde jen v průběhu uplynulého roku zdražily až o 30 %, a to zejména oblíbené kousky. Mezi ty patří kabelka Neverfull. Její středně velkou verzi bylo při jejím uvedení na trh v roce 2007 možné pořídit za 12 000 Kč, dnes už vyjde na 42 000 Kč. „Její velkou výhodou je i to, že se velmi dobře prodává dál.“ pochvaluje si paní Koláčková, která má v Luxury Bags na starost výkup a komisní prodej zboží.

Kabelka Kelly je skvělým investičním a sběratelským kouskem

FOTO: Luxury Bags

Dalším skvělým příkladem, že se na luxusních kabelkách dá i vydělat, je světoznámá kabelka Flap Bag od Chanel. Její mini verze před 15 lety stála 35 000 Kč, dnes ji koupíte 5x dráž. Zdražování se značce Chanel, stejně tak jako mnoha dalším firmám, nevyhnulo ani v posledním roce. Jen během pár měsíců od otevření butiku v Praze se ceny zvýšily o 10 %. Verze Medium Flap Bag stojí aktuálně 240 000 Kč a kdoví, kam až její cena dál poroste.

Kabelku Lady Dior jste mohli dříve pořídit okolo 30 000 Kč, teď už stojí 130 000 Kč

FOTO: Luxury Bags

Pomyslný žebříček nejvýdělečnějších kabelek však vedou kabelky Birkin a Kelly od Hermés. Jejich ceny v obchodě se za poslední roky sice téměř nezměnily, ale jejich nedostatek a nedosažitelnost z nich dělá bestsellery z druhé ruky. Pokud se vám ji náhodou podaří zakoupit, můžete ji obratem prodat klidně za dvoj až pětinásobek! To záleží na jejím konkrétním provedení. Roli hraje nejen barva, ale i materiál, ze kterého je kabelka vyrobena. „Nejlépe se u nás prodávají klasické neutrální barvy jako je černá, šedá nebo hnědá. Nedávno se ale například podařilo prodat kabelku Kelly i ve velmi výrazné barvě za neskutečných 400 000 Kč. Celkově za poslední 2 roky segment prodeje takto drahých kabelek raketově roste.“ dodává paní Hampelová, spolumajitelka Luxury Bags. „Investování do luxusního zboží je dnes skvělou alternativou obvyklých investic jako jsou například akcie nebo zlato. Navíc která žena by si nepřála mít takovou kabelku doma.“ uzavírá s úsměvem. ■