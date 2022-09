Dcera Jiřího Menzela je roztomilost sama. Podívejte se, jak rozverně pózovala s tátovým Oscarem

Dcera Jiřího Menzela pózovala s Oscarem Herminapress

A právě 24 měsíců po smutné zprávě jeho žena pomohla odhalit pamětní desku autorů Jiřího Dvořáka a Radka Šťastného, která připomíná, jak velkou osobností byl uznávaný režisér.

Desku najdete na domě v ulici Na Valech, kde Jiří Menzel čtvrt století bydlel.

Slavnostního odhalení se zúčastnili Jiří Suchý (90), Jan Hřebejk, Petr Brukner s manželkou a samozřejmě Olga Menzelová s dcerou Evou Marií, a také herec a výtvarník Viktor Preiss.

Režisérova roztomilá dcera právě nastoupila do druhé třídy a je zatím otázkou, zda půjde v tatínkových šlépějích. Po skončení slavnostního aktu nám Eva Marie ukázala ikonickou Menzelovu knihovnu a nebyla by to režisérova dcera, aby se nepochlubila „tátovým Oscarem“. Jak je vidět, rozvernosti má malá čipera na rozdávání. ■