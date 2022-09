Princové se sjeli do Balmoralu: Charles zůstal po královnině boku až do konce

Princové Andrew, Edward a William byli také s královnou. Foto: ČTK / AP / Andrew Milligan

Poté, co Buckinghamský palác oznámil, že jsou lékaři znepokojeni zdravotním stavem královny Alžběty II. (✝96) se její nejbližší rozjeli za ní do skotského sídla Balmoral, kde pobývala do doby své smrti.