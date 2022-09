Už před 2 roky si nebyla jistá, co bude: Světlana Witowská po 20 letech končí v České televizi

Světlana Witowská odchází z České televize. Herminapress

Novinářka a moderátorka Světlana Witowská se po 20 letech rozloučila s Českou televizí. Ta to oznámila v prohlášení na svém Twitteru.

„Světlano, děkujeme! Moderátorku vídali diváci na obrazovkách ČT přes dvacet let. A byla vynikající – nejen v Událostech, Interview ČT24, Událostech, komentářích, ale třeba i při prezidentském duelu. Od listopadu se rozhodla začít novou etapu. Přejeme mnoho úspěchů!“ zní oznámení.

K tomu připojila televize také vyjádření Witowské: „Děkuju divákům za přízeň, kolegům za skvělých dvacet let života a vedení České televize za důvěru,“ uvedla.

„Začalo to v roce 1996. Byla to jízda nejdřív osobákem, potom 1. třídou. A stála za to. Díky, moje milá Česká televize,“ dodala pak na svém twitterovém účtu.

Světlana byla hvězdou zpravodajství veřejnoprávní televize. Nelze opomenout její výkon při předvolební debatě Miloše Zemana a Jiřího Drahoše během posledních prezidentských voleb.

Již před časem se ale stáhla z hlavních zpravodajských pořadů Události a Události, komentáře. Nyní z televize odchází úplně.

„Zvažuju spíš svoje zařazení. Uvažuju o tom, jak ve svém životě dál, a nevím, co bude,“ nechala se slyšet v červnu 2020 pro Deník N poté, co oznámila konec v Událostech.

Witowská je dvojnásobnou matkou, s exmanželem Robertem Zárubou má syna Viktora, s dalším bývalým manželem Petrem Witowským pak syna Filipa. Jejím současným partnerem je diplomat a bývalý velvyslanec v USA i Rusku Petr Kolář. ■