Lejla Abbasová se ztrácí před očima! Takhle vyhublá nikdy nebyla. Co se stalo?

Lejla Abbasová Super.cz

Moderátorka Lejla Abbasová (42) se ztrácí před očima. Maminka čtyř dětí je hubená jako nikdy předtím. Může za to pravidelné cvičení, do kterého se pustila. A samotnou ji překvapilo, když si šla do obchodu koupit oblečení a seděla jí velikost XS. Lejla přitom měří 178 centimetrů.

"Udělala jsem si čas sama na sebe a začala jsem pravidelně cvičit. Čtyřikrát, pětkrát týdně jsem si na sebe našla čas. Bylo krásné léto, nakoplo mě to. Je to kombinace cvičení a běhání kolem dětí. Měla jsem krásné, ale dlouhé léto. S dětmi jsem byla prakticky nonstop, čtyři děti od rána do večera, to bylo znát," řekla Super.cz Abbasová.

"Chtěla jsem především zpevňovat a ono se to projevilo překvapivě na konfekční velikosti, takovou jsem neměla snad nikdy," dodala Abbasová na premiéře filmu Jan Žižka, kam dorazila s partnerem Volcanem.

Svatba se stále nekoná. "V plánu to je, ale pořád to není organizačně možné zvládnout. Pro nás to ale není důležité. Před víc než třemi lety jsme měli tradiční obřad a to bylo to nejdůležitější. Já vím, že je pro mě soulmate. Papíry by byly hezký, ale nejsou důležitý," dodala. ■