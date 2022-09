Podívejte, co udělalo otcovství s bouřlivákem Shiou LaBeoufem a jak jeho Mia vypadá pár měsíců po porodu v bikinách!

Herec s nevalnou pověstí se o malinkou dcerku vzorně staral. Profimedia.cz

Zatímco se neustále řeší nové a nové aférky okolo romantického snímku To nic, drahá, z něhož byl Shia LaBeouf (36) podle režisérky Olivie Wilde (38) před časem odejit, on si momentálně užívá velice příjemné momenty s rodinkou. Tu vzal na dovolenou do italského Portofina, kde pobývá v hotelu Eight společně s partnerkou Miou Goth a jejich pětiměsíční dcerkou.