Sbalila šest kufrů a celou rodinu: Zorka Hejdová se těší na život u moře

S manželem Mírou Hejdou a synem Nicolasem se těší na život u moře. „Je to velké lákadlo a lidi mi přejí šťastnou dovolenou. Já to beru v první řadě jako práci, ale myslím si, že jakákoli práce na Kanárských ostrovech bude o to příjemnější a těším se. Chtěli jsme si vždycky zkusit, jaké to je, žít v teple a u moře, a tohle je šance,“ svěřila se Zorka Hejdová, která skvěle zvládá skloubit roli maminky a moderátorky.

Podmínkou bylo, že si na ostrov vezme právě syna Nikoláska. „Přiznám se, že čtrnáct dní před odjezdem bylo hektických, ale beru to jako období, které se musí přežít. Jsem teď se synem míň, ale jinak si myslím, že jsem ten balanc nastavila velmi příjemně, že se mohu věnovat své práci, kterou miluju, a svému synovi, kterého miluji nejvíc na světě,“ dodala Zorka, která svěřila, že nejvíc stresující bylo sbalit se do šesti kufrů, ve kterých samozřejmě poveze i modely, v nichž bude natáčet. ■