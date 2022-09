Leo DiCaprio prý chce randit se slavnou modelkou, které je už 27 a má dítě. Ona ale nemá zájem!

Že by nakonec slavnému lamači ženských srdcí podlehla i Gigi? Zatím to tak nevypadá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Leovi se údajně zalíbila rovnou jedna z nejslavnějších, a to Gigi Hadid (27)! Ta by přitom nezapadala do jeho údajného limitu, který u jeho partnerek činí pětadvaceti let. Zatím totiž žádné jeho slečně nebylo víc, a když tuto hranici Camila v červnu překročila, následoval rozchod.

Podle středečních informací magazínu US Weekly měl mít nyní sedmačtyřicetiletý oscarový herec zálusk na randění s Gigi, ta je ale údajně vůči herci vlažná. „Leo se zaměřil na Gigi, ale ona neprojevila zájem. Jsou přátelé, ale ona s ním nechce mít nic víc,“ informoval zdroj. Již minulý týden přitom magazín InTouch referoval o tom, že se tohle léto Leo s Gigi několikrát setkali.

Gigi ale po rozchodu se zpěvákem známým mimo jiné ze skupiny One Direction Zaynem Malikem údajně o randění nestojí. Dvojice šla od sebe po jejich turbulentním pětiletém vztahu loni v říjnu, mají spolu dvouletou dcerku Khai. ■