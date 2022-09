Makarenko jde ve stopách světových soutěží krásy: Na Miss Czech Republic se může přihlásit i žena s penisem

Taťána Makarenko Super.cz

Už v pátek začínají castingy na nový ročník, které potrvají do konce října a opět se na ně mohou přihlásit dívky od sedmnácti do pětadvaceti let, z nichž vzejde dvacet semifinalistek. Z těch se stejně jako loni po několikaměsíčních přípravách a výzvách, od prezentace v plavkách po mluvený projev, zvolí deset finalistek soutěže. "Tenhle model se mi osvědčil, dívky daleko lépe poznám, zjistím, jak se s nimi pracuje. Krása je u soutěže samozřejmost, ale finalistky musí mít i další kvality," míní Makarenko.

Ta výběr dívek rozšířila a přihlásit už se nemohou jenom svobodné slečny. "Limitující je už pouze věk. Přihlásit se mohou vdané ženy, mladé maminky, rozvedené i vdovy. Mohou být i hendikepované, důležité je, aby si troufly soutěž absolvovat. Řídíme se pravidly světových soutěží, které připouštějí i transgender osoby. Takže přihlášku může podat každý, kdo se cítí být ženou, a to i předtím, než podstoupí operaci na změnu pohlaví," překvapila, že se vlastně může přihlásit osoba, která se cítí být ženou, i když má ještě mužské pohlavní orgány. ■