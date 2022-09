Amal Clooney předvedla své extrémně dlouhé a štíhlé nohy. V minišatech se jí rýsoval každý sval!

Amal Clooney s manželem Georgem v Londýně Foto: Super.cz/Profimedia.cz

George Clooney (61) dorazil se svou okouzlující manželkou Amal (44) do Londýna, kde se ve středu konala premiéra romantické komedie Vstupenka do ráje, v níž George ztvárnil hlavní roli vedle Julie Roberts (54). Fotografům se je podařilo odchytit během odchodu z hotelu, kdy na sobě Amal měla sexy žluté minišaty, v nichž dala na odiv své nožky.

Zatímco Clooney si svou drahou polovičku pyšně vedl a byl jí oporou po případ, že by klopýtla ve svých stříbrných lodičkách na vysokých jehlách, ona zvládla s grácií sobě vlastní nejen schody, ale i úsměvy do objektivů.

Čtyřiačtyřicetiletá právnička, která má s hollywoodským idolem pětiletá dvojčata Ellu a Alexandera, vypadala v kanárkově žlutých šatech s rozšiřujícími se rukávy úchvatně a na rozdíl od premiéry zmiňovaného snímku, na kterou zvolila dlouhé třpytivé šaty na ramínka, tentokrát detailněji předvedla postavu, se kterou by okamžitě mohla na přehlídková mola. Nožky má ovšem tak štíhlé, že se na nich i při chůzi detailně rýsuje každý sval.

Komedie Vstupenka do ráje v režii Ola Parkera, jenž stojí například za filmy Mamma Mia! Here We Go Again nebo Teď a tady, je po šesti letech dalším počinem, v němž si společně zahráli dlouholetí přátelé George a Julia hlavní role. Tehdy se spolu objevili v thrilleru Hra peněz. ■