Po alergické reakci na plastiku další rána. Petra Janů upadla na silnici a má prý obličej jak po zápase MMA

Petra Janů se dává do kupy po pádu na silnici. Michaela Feuereislová

„Víte, co je to „silniční lišej“? Já už jo. Jsem to ale šikula. Bobík se mi při venčení zamotal pod nohy. No, nechytila jsem zajíce, jak se vypráví, ale zato vím, jak tvrdá je silnice. Viděla jsem celý zástup svatých i s hvězdičkami. Naštěstí bez zlomenin, vyraženin atd.,“ nechala se slyšet zpěvačka, jež má ale pomlácený obličej.

„Anděl strážný hlídal dokonale, ale má tvář je jak po zápase MMA! Nebojte, jsem jinak v pořádku. Přátelé, je mi to velmi líto, ale jsem nucena všechny své aktivity na pátek a víkend zrušit. Moc mě to mrzí. Teď bych asi tak leda vyhrála casting na hororový film,“ dodala zpěvačka.

Do Lucerny se prý ale dá stoprocentně do kupy. „To budu zase já,“ ujistila všechny zpěvačka, jejíž obličej dostal zabrat také po alergické reakci na metacrill. Následky plastiky léčí dodnes.

„Dodneška nevím, co to bylo za reakci. Možná kvůli tomu, že jsem to měla v sobě, zareagovalo to s novou barvou na vlasy. Ale dermatologové taky nevědí nic. Už bych si to píchnout nenechala. Muselo se to zklidnit a teď chodím do Českých Budějovic k doktorovi, který mi vždycky ten obličej vyhladí, ale razantní zákroky už podstupovat nebudu,“ řekla Super.cz zpěvačka, jejíž obličej dostal po pádu na silnici další ránu. ■