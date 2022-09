Hlavně mě neztrapni, tati! Princ Louis v první školní den opět odrovnal fanoušky

Kate a William vedli děti do školy. Video: AFP video / Profimedia, Profimedia.cz

Vévoda a vévodkyně z Cambridge odvedli své ratolesti do nové školy, kterou vybrali poté, co přesídlili do Windsoru. Charlotte (7), George (9) i Louis (4) působili natěšeně, nicméně nejmladší z trojice královských dětí vypadal, že nechce být viděn, jak ho táta vede v první školní den za ruku.

Na videu, které zachytilo krásnou rodinku, jdou děti za ruce s rodiči, George a Louis se drží maminky Kate (40), Charlotte táty Williama (40). Když ten ovšem natahuje ruku, aby chytil i Louise, čtyřletý chlapec ho ignoruje a později jen zavrtí hlavou, když ho po ní otec pohladí.

Jako by si řekl, že když je teď školou povinný, nepotřebuje se držet táty za ruku. Nebo že by byl nabručený, že musí chodit do školy? Těžko říct, co se v hlavě nejmladšího ze sourozenců odehrávalo.

Není to každopádně poprvé, co pobavil fanoušky. Kdo by ostatně zapomněl na jeho řádění na balkoně během nedávného platinového jubilea královny Alžběty II.?

Královské děti nastoupily do koedukovaného privátu v Berkshire. Do Lambrook School, kterou si můžete prohlédnout ve videu a kde vzdělání za tři děti vyjde na necelého 1,5 milionu korun za rok, zavítaly den před zahájením výuky na tradiční přivítání nových žáků a jejich rodin.

A jak se děti do nové školy těšily? „Hned, jak vylezly z auta, skákaly nadšením. Bylo to sladké pozorovat. Ani náznak nervozity. Jsou to skvělé děti,“ nechal se slyšet zdroj blízký páru pro Daily Mail. ■