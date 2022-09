Moc jí to sluší! Leona Machálková se objevila ve společnosti v novém účesu a zářivých šatech

Leona Machálková Super.cz

Zpěvačka Leona Machálková (55) změnila image. Po delší době si zkrátila vlasy a razantní změna vzbudila velké emoce na zpěvaččině profilu. „ Mně to přijde úsměvné tato událost, ale cítím se dobře. Nějakou dobu v tomto účesu setrvám , ale už jsem ho měla jednou. Když jsem skončila vysokou školu, tak na promoci jsem tento účes měla, a když jsem čekala Artura, tak jsem se tehdy taky takhle ostříhala. Je to účes, ke kterému se ráda vracím,“ svěřila se Super.cz.

Právě se svým devatenáctiletým synem Arturem herečka strávila léto. „Byli jsme u moře a na chalupě a syn hodně hrál tenis, a také tam brigádničil na tenise v Lužických horách, kde to máme oba moc rádi, a udělali jsme si hezký rozlučkový čas, než zase odjede do zahraničí studovat.“

Artur studuje design v Itálii, a právě do jižní Evropy zase brzy odjede. „Začne tam na začátku října, takže zatím ještě prázdninuje. Tak si to zatím ještě nepřipouštím, že nám bude smutno, ale v dnešní době internetu a videohovorů to není taková hrůza.“

S Leonou Machálkovou jsme si povídali na benefičním koncertu, který měl za cíl vybrat peníze pro organizaci Altaica, která podporuje ohrožené tygry žijící ve volné přírodě. „Jsem Leona, tygřice, proto jsem se rozhodla zde také vystoupit,“ dodala zpěvačka, která byla dříve symbolem českých muzikálů. ■