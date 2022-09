Krásná Česká Miss World ve společnosti v netradičním modelu. Vynikla její dokonalá postava

Natálie Kotková Super.cz

Krásná modelka a Česká Miss World 2016 Natálie Kotková (28) se opět objevila ve společnosti a byla k nepřehlédnutí. Přítelkyně hudebníka Petra Lexy na sebe vzala model z vintage obchodu, ve kterém vypadala úžasně. „Chodím do svého oblíbeného second handu a oni ty kousky vždy zmodernizují. Bývalo to asi pánské sako a oni to obnovili, takže to bývá na dlouhodobé používání a já to mám ráda ty pánské oversize věci,“ svěřila se Natálie Super.cz.