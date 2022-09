Český Nicolas Cage je pětinásobným otcem. Vitální šedesátník stále patří k našim nejoblíbenějším dabérům

Zdeněk Mahdal Michaela Feuereislová

„Díky mým dětem jsme byli v Chorvatsku. Potom jsem byl dvakrát v Rakousku, bylo to krásný, já miluji léto,“ svěřil se Super.cz. Zdeněk navíc zbožňuje motorky. „Ale jsem takový srandovní motorkář. Dal jsem si právě dvakrát Alpy a pak i s kamarádama jachtu, bylo to zkrátka náročné léto, ale suprové,“ dodává.

To, že vlna veder, letního koupání a teplých nocí je definitivně za námi, dabérovi radost nedělá. V dalších měsících se tak zavře opět do studia, nebude počasí vnímat a bude dabovat o sto šest. „Podzim a zimu nedávám, takže nevycházím moc ven, stejně jsem pořád někde v kukani a dabuji. Teď budu mluvit tak do května a pak zas vyrazím na motorky,“ prozradil své další plány majitel známého hlasu. ■