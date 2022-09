V létě se pořádně zapotil: Většinu večerů strávil Pavel Vítek v kožichu a teplé čepici

Pavel Vítek Super.cz

"Ten kostým je krásný, všem se líbí, prý mi sluší, ale je to jako jít do sauny. Mám to skoro jako bikram jógu. Je to vlastně taková role pro kondičku," smál se Pavel, který zanedlouho oslaví šedesátiny a díky pracovnímu vytížení bude ve skvělé kondici na plánovaném koncertě, kterým narozeniny 30. září ve velkém sále Lucerny oslaví.

"Bude to moje první sólová Lucerna v životě a moc se na to těším. Chtěl bych, aby to byl narozeninový mejdan plný hitů, proto jsem jako hosty pozval i řadu přátel z branže," doplnil Pavel, který bude mít na své koncertě mimo jiné Jiřinu Bohdalovou (91), Moniku Absolonovou (45) anebo Jitku Zelenkovou (72). ■