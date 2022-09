Penelope Cruz vystavila přednosti na filmové premiéře a přítomní v úžasu oněměli

Penelope Cruz Foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vynesla černou róbu Chanel s hlubokým výstřihem, který zdůraznil její bujné poprsí. Španělská kráska uvedla v Benátkách před pár dny snímek L'immensità. Nyní vyrazila na premiéru jako čestný host.

V dramatu L'immensità si zahrála ženu umístěnou do psychiatrické léčebny. Svou postavu popisuje ale spíše jako utlačovanou oběť domácího násilí. Což je i pro ni citlivé téma. Od té doby, co se stala matkou, role si vybírá s větší rozvahou.

Oscarová herečka má syna Leonarda (11) a dceru Lunu (9) s hercem Javierem Bardemem. Za toho je vdaná 12 let.

„Když se stanete matkou úplně vám to změní život. Víc než jakýkoliv projekt. Dřív jsem si myslela, že čím víc trpím, tím lépe to zahraji. Potom, co jsem měla děti, jsem se rozhodla pracovat víc s vlastní představivostí. Ne že by to zlepšilo herecký výkon, ale rozhodně vám to usnadní život,“ uvedla nedávno pro španělský Vogue.

Penelope aktuálně natáčí snímek Ferrari o legendárním závodníkovi a zakladateli slavné automobilky Enzovi Ferrarim. Ve filmu ztvární jeho manželku Lauru. ■