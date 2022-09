Napadlo by vás, že už oslavila 52. narozeniny? Bára Kodetová se pochlubila svými třemi dcerami

Bára Kodetová Foto: Petr Mráček

Při pohledu na Báru Kodetovou (52) by vás jen těžko napadlo, že už oslavila 52. narozeniny. Herečka a zpěvačka si nenechala spolu s dcerami ujít křest alba svého manžela, houslisty Pavla Šporcla, kde také narozeniny oslavila.

Bára je trojnásobnou maminkou a dcery Lily, Violeta a Sofie už dávno nejsou malé holčičky, ale půvabné slečny, které v Obecním domě, kde se velkolepá akce konala, také nesměly chybět. Herečka v dlouhých bílých šatech vypadala fantasticky, a jak sama prozradila, v posledních letech ji více než divadlo naplňuje svět hudby a zpěvu.

„Zpěv je pro mě něco nového, divadlo dělám od patnácti let, takže už tam určitá zručnost řemesla je. Zpívala jsem celý život, ale nikdy jsem si nemyslela, že bych si mohla stoupnout na pódium a zpívat,“ svěřila se Super.cz Bára Kodetová, která se věnuje nejen šansonu, popu, ale i klasice. „Velmi intenzivně studuji i klasiku, je to velmi těžká věc a nesmírně mě to baví. Já se opravdu chci naučit zpívat,“ svěřila se Bára Kodetová. ■