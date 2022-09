Slavný zpěvák přiznal, že má Touretteův syndrom: Nerad bych, abyste si mysleli, že jsem na kokainu, vzkazuje

Lewis Capaldi Foto: Retna/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Tomu prý syndrom diagnostikovali nedávno. „Chtěl jsem to zveřejnit, protože bych nerad, aby si lidé mysleli, že beru kokain,“ sdělil britskému deníku The Sun.

„Cuká mi v rameni, když jsem nadšený, šťastný, nervózní nebo ve stresu. Zvyknul jsem si s tím žít a není to tak hrozné, jak to vypadá,“ nechal se slyšet.

K fanouškům pak promluvil v živém instagramovém vysílání, kde popsal i svou léčbu. Do ramene dostává botoxové injekce na zmrazení tiků ve svalu. „Některé dny to trochu bolí, některé je to zkrátka nepříjemné, ale to je všechno,“ popsal.

Když Capaldimu diagnózu sdělili, vše mu začalo dávat smysl. Zaznamenal, že tiky trpí zhruba od roku 2018.

Populární muzikant bere věci tak, jak jsou, a snaží se zachovat pozitivní přístup. Jak sám říká, svět se nehroutí. Syndrom mu navíc nebrání ve tvorbě a co nevidět se chystá fanoušky potěšit vydáním nového singlu. ■